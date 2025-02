Imbroglio autour du match Palestine-Irak

Peut-être que ce match n’est pas la priorité en ce moment en Palestine, mais quand même…

L’Irak a demandé à la FIFA de déplacer son match de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre la Palestine, prévu le 25 mars à Amman, en Jordanie. Initialement, la fédération palestinienne avait proposé de jouer à Al-Ram, près de Jérusalem, mais cette option a été refusée. La FIFA a alors désigné Amman comme terrain neutre, une décision contestée par l’Irak, qui estime qu’elle viole « les propres règles de la FIFA sur les terrains neutres » comme rapporte ESPN.

Soutenir la Palestine, mais pas sans conditions

L’Irak, actuellement deuxième du groupe B avec 11 points, considère cette décision comme une atteinte à l’équité sportive. « Cette décision soulève de sérieuses questions sur l’intégrité et l’équité de la compétition », a déclaré la fédé irakienne, car la Jordanie et la Palestine entretiennent des liens politiques étroits, et le peuple jordanien se rendrait au stade et assurerait un soutien à la Palestine, désavantageant ainsi l’Irak. De son côté, la fédération palestinienne regrette la position irakienne : « Nous avons été surpris d’apprendre que nos collègues irakiens avaient unilatéralement refusé de jouer en Palestine, sans consultation préalable. » Elle rappelle que la FIFA et l’AFC avaient validé le stade d’Al-Ram, sous réserve de l’accord irakien.

Malgré son soutien affiché au sport palestinien, l’Irak justifie son refus par l’absence de la technologie VAR dans le stade. « Malgré notre volonté de jouer en Palestine et de soutenir le sport palestinien en cette période difficile, nous avons décidé de refuser en raison du manque de VAR », a indiqué la fédération irakienne. La Palestine, dernière du groupe avec 3 points, insiste sur son droit à accueillir des matchs officiels. La FIFA et l’AFC n’ont pas encore réagi.

La vice-présidente de la fédé palestinienne dénombre « 353 footballeurs décédés dont 91 enfants »