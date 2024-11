Mondial 2026 : la Palestine accroche la Corée du Sud

Jouer au football la tête levée.

Pour la réception de la Corée du Sud au stade international d’Amman en Jordanie, dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2026, la Palestine a accroché un match nul courageux (1-1). Les Palestiniens ont même ouvert le score grâce à Zaid Qunbar (12e), qui a su profiter de la mésentente entre Hwang In-beom et son gardien Jo Hyeon-woo pour pousser le ballon dans le but vide. Un avantage vite comblé par Son Heung-min (16e), auteur d’un joli plat du pied quasiment en angle fermé, après le service de Lee Jae-sung.

𝗙𝗧 | 🇵🇸 Palestine 1️⃣-1️⃣ Korea Republic 🇰🇷

Palestine once again prove their mettle, holding Korea Republic to another draw!#AsianQualifiers | #PLEvKOR pic.twitter.com/h75ThihsJh

— #AsianQualifiers (@afcasiancup) November 19, 2024