Première défaite pour les États-Unis de Mauricio Pochettino

De quoi raviver les tensions à la frontière.

Premier couac dans l’aventure de Mauricio Pochettino au pays de l’Oncle Sam. Dans la nuit de mardi, les États-Unis se sont logiquement inclinés au Mexique (2-0), en match de préparation pour le prochain Mondial (coorganisé par les deux pays avec le Canada). Quatre jours après la victoire américaine contre le Panama sur le même score, les absences de Pulisic, McKennie, Weah ou encore Balogun se sont fait ressentir à l’Estadio Guadalajara.

« Nous n’avons pas bien joué, mais je pense que ce genre de match est parfait pour apprendre, développait l’ancien coach du PSG à l’issue de la soirée. Le Mexique a été un peu meilleur et a mérité sa victoire. Pour nous, c’est un chemin qui a seulement débuté il y a quelques jours… Nous pouvons nous améliorer et apprendre de cette prestation. »

À noter que la rencontre a été marquée par les adieux d’Andrés Guardado, légende aux 178 capes avec les Aztèques, sorti sous les acclamations du public dès la 19e minute. En guise de remerciements, Jaúl Jiménez s’est chargé de catapulter un coup franc en pleine lucarne une minute plus tard.

Raúl Jiménez with a perfect free kick to give Mexico the 1-0 lead 🎯

Watch Mexico vs. USA live on TNT and Max 📺 pic.twitter.com/rja5yJviIY

— B/R Football (@brfootball) October 16, 2024