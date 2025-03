La célébration de fou après la victoire du Panama contre les États-Unis

Eux aussi, ils font une Ligue des nations.

Les États-Unis de Mauricio Pochettino ont lose en fin de match contre le Panama (0-1). Malgré Christian Pulisic, Tanner Tessmann, Timothy Weah et quelques beaux joueurs de championnats européens, les States sont éliminés en demi-finales de la Ligue des nations de la zone CONCACAF. Cecilio Waterman, attaquant du club chilien de Coquimbo, a marqué le but de la win dans le temps additionnel (90e+4).

Après son but, le Panaméen s’est rué vers le bord du terrain pour prendre dans ses bras Thierry Henry. Il l’a rejoint en interview d’après-match sur le plateau de CBS, fou de joie, ignorant totalement Clint Dempsey et les autres consultants. « Tu es mon idole », a-t-il joliment admis avant de donner son maillot au Français, qui a réagi : « C’est tellement incroyable. Heureusement que je comprenais l’espagnol ! »

“You are my idol, You are my idol.” 🗣️

Panama's Cecilio Waterman to Thierry Henry after scoring a banger in stoppage time and celebrating with the French legend 🔥👏 pic.twitter.com/lSYJZsvEqe

— Golazo America (@GolazoAmerica) March 21, 2025