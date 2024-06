Pronostic Panama États-Unis : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Pour vibrer sur les belles affiches de l’Euro et de la Copa América, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez. Nous, on vous donne nos pronostics Panama États-Unis.

10€ sans déposer + Dépose 50€ et mise DIRECT avec 100€ sur ce Panama États-Unis

Le bonus ZEbet est actuellement de 10€ sans déposer + 50€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT10EUROS !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 25€, ZEbet t’offre direct 25€ de bonus et tu as donc 50€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOT10EUROS.

Pronostics Panama – États-Unis

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : Victoire États-Unis 0-3 » est coté à 6,75 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT10EUROS

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 57,50€ (67,50€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 50€ de bonus après dépôt.

► Le pari « Victoire États-Unis » est coté à 1,34 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 84€ (134€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Les États-Unis marquent dans les 2 mi-temps » est coté à 2,12 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 162€ (212€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Pulisic buteur » est coté à 2,50 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (250€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

Le Panama proche de l’élimination

Présent pour la deuxième fois de son histoire en Copa America après son unique participation clôturée dès la phase de poules en 2016, le Panama est loin d’être favori pour sortir du groupe C cette année. Cela s’est vérifié lors de la première journée puisque la sélection d’Amérique Centrale a chuté contre l’Uruguay de Marcelo Bielsa (1-3). Les coéquipiers du défenseur de l’OM Murillo ont vite concédé l’ouverture du score et ont cédé dans les dernières minutes avant de réduire la marque au bout du temps additionnel. Ils affrontent cette nuit le deuxième grand favori de la poule et pourraient donc être éliminés avant même la troisième et dernière journée. Début juin, le Panama a parfaitement lancé le deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en dominant logiquement Guyana (2-0) et Montserrat (1-3).

Les États-Unis confirment leur premier match

Demi-finalistes lors de la Copa America 2016 disputé sur leur sol, les États-Unis n’ont ensuite pas été invités lors des deux dernières éditions. Ils sont de retour cette année et pourront à nouveau compter sur le soutien de leurs fans, ce qui leur confère logiquement le statut d’outsider dans ce Tournoi. Pour leur entrée en lice, les coéquipiers de Christian Pulisic ont parfaitement répondu aux attentes en prenant le dessus sur la Bolivie (2-0). Dominateurs, ils ont marqué dès les premières minutes avant de corser l’addition juste avant la pause et de gérer leur avantage durant le second acte. Présents à la Coupe du Monde 2022, les États-Unis ont bien figuré en atteignant les 8èmes de finale, battus par les Pays-Bas. En mars dernier, ils ont remporté la Ligue des Nations de la zone CONCACAF après avoir dominé la Jamaïque puis le Mexique en finale.

Le Panama avec ses armes, les États-Unis avec leurs stars

Pour cette Copa America, le Panama a dû composer avec le forfait du défenseur Andres Andrade (LASK Linz) tandis que les vétérans Quintero (36 ans, 133 sél) et Blackburn (34 ans, 12 buts en 54 sél) n’ont pas été convoqués. Par ailleurs, l’ailier titulaire Puma (Famalicao) s’est blessé face à l’Uruguay. La sélection est quasi intégralement composée d’éléments méconnus du grand public mais on peut tout de même signaler la présence du défenseur Murillo (OM), qui a d’ailleurs marqué lors de la première journée. Le meneur de jeu Barcenas (9 buts en 86 sél) devrait être reconduit cette nuit tout comme l’attaquant Fajardo Nelson (11 buts en 47 sél).

En face, les États-Unis sont notamment privés du latéral Dest (PSV), du défenseur Yedlin (Cincinnati), du milieu Roldan (Seattle) ou encore des attaquants Jesus Ferreira (Dallas, 15 buts en 23 sél) et Vazquez (Monterrey, 4 buts en 8 sél). Le sélectionneur a donc effectué des choix forts afin de composer sa liste pour cette Copa America mais il dispose tout de même d’un effectif très qualitatif au sein duquel figure notamment l’incontournable Pulisic (AC Milan) qui a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la première journée. Les autres attaquants Weah (Juventus) et Balogun (Monaco) ont également été décisifs avec respectivement une passe décisive et un but. A noter que l’entrejeu ne manque pas de qualité. On y retrouve McKennie (Juventus), Adams (Bournemouth) et Reyna (Nottingham Forest) tandis que Musah (AC Milan) a débuté sur le banc contre la Bolivie.

Les compositions probables pour ce Panama – États-Unis :

Panama : Mosquera – Murillo, Farina, Cordoba, Miller, Davis – Rodriguez (ou Gondola), Martinez, Carrasquilla Alcazar, Barcenas – Fajardo Nelson.

États-Unis : Turner – Scally, Richards, Ream (ou Carter-Vickers), Robinson – McKennie, Adams (ou Musah), Reyna – Weah, Balogun, Pulisic.

Les États-Unis enchaînent

Les États-Unis partent bien évidemment avec les faveurs des pronostics face au Panama cette nuit d’autant qu’ils pourront compter sur le soutien des fans d’Atlanta. Lors de la première journée, ils ont rassuré tous les observateurs et ont notamment rendu compte de leur potentiel offensif. L’ailier Pulisic a été décisif à deux reprises et il se pourrait qu’il trouve à nouveau le chemin des filets pour cette deuxième rencontre. Solides derrière également, les États-Unis peuvent à nouveau conserver leur cage inviolée face à un adversaire qui n’a marqué qu’en toute fin de match contre l’Uruguay.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Panama États-Unis

Vous avez envie de parier sur ce Panama – États-Unis sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Panama États-Unis avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ chez Betclic en EXCLU avec le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Panama États-Unis détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !