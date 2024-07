Les États-Unis prennent la porte, qualification historique pour le Panama

Surprise 2.0.

Après l’élimination du Mexique, c’est au tour des États-Unis de sortir de la Copa América. Incapable d’inquiéter l’Uruguay, Team USA s’incline sur la plus petite des marges après un but de Mathias Oliveira à la suite d’un coup franc (66e). Au coup de sifflet final, Christian Pulisic, hors de lui à cause d’un potentiel hors-jeu sur cette réalisation, a demandé aux arbitres de rejoindre l’équipe de Marcelo Bielsa pour célébrer la qualification à la fin de la rencontre. Les États-Unis deviennent le premier pays organisateur de l’histoire à ne pas sortir des poules, tandis que la Celeste termine première du groupe C grâce à ce troisième succès consécutif.

<iframe loading="lazy" title="Copa America 2024 - L'Uruguay de Bielsa élimine les Etats-Unis, le Panama qualifié" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/i7KqA3dWxOc?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Dans l’autre rencontre de la poule, le Panama n’a fait qu’une bouchée de la Bolivie (1-3). Idéalement lancés dans la rencontre grâce au bijou de José Fajardo (22e), les hommes de Thomas Christiansen se sont fait peur au moment de l’égalisation de Bruno Miranda (69e) avant de prendre le large grâce à des pions des entrants Eduardo Guerrero (79e) et César Yanis (90e+1). Cette victoire permet à la Marea Roja de se qualifier pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Copa.

On tient notre nouveau chouchou !

