Mauricio Pochettino veut remporter la Coupe du monde avec les États-Unis

C’est pas du basket, Mauricio.

Nommé sélectionneur des États-Unis à un peu moins de deux ans d’une Coupe du monde organisée à domicile (ainsi qu’au Canada et au Mexique), Mauricio Pochettino n’a pas manqué d’ambition pour sa première prise de parole. « Nous devons penser que nous pouvons gagner, pas seulement un match, mais la Coupe du monde, a lancé l’ancien entraîneur du PSG. Si nous ne le faisons pas, le parcours sera difficile. C’est la seule façon de mettre son talent au service de l’équipe. C’est un énorme défi. »

La sélection féminine comme exemple

Pour parvenir à ses fins, le technicien argentin espère pouvoir prendre exemple sur la sélection féminine, l’une des meilleures équipes du monde depuis de longues années et qui a remporté la compétition à quatre reprises. « L’équipe féminine a tout gagné. Nous devons les égaler, ambitionne Pochettino. Elles doivent être notre inspiration, non seulement par leurs résultats, mais aussi par la façon dont elles créent la philosophie pour défendre le pays, l’emblème et la culture. Nous voulons créer quelque chose de spécial. »

Didier Deschamps va en faire des cauchemars pendant deux ans.

