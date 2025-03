Mais où Paul Pogba va-t-il jouer ?

L’embarras du choix… ou pas.

Ce mardi 11 mars marque la fin de la suspension de 18 mois de Paul Pogba après son contrôle positif. Libre comme l’air après avoir résilié son contrat avec la Juventus en novembre dernier, la Pioche n’a encore signé nulle part… et continue d’entretenir le mystère. Son entourage a confié à L’Équipe que « rejouer au plus haut niveau demeure sa priorité » au sujet du milieu, qui fêtera ses 32 ans le 15 mars, un temps annoncé du côté de Marseille. Cet hiver, l’OM avait en effet envisagé de le recruter avant de se raviser… au moins pour le mercato hivernal.

Objectif Coupe du monde 2026

Pourrait-il plutôt rejoindre la MLS et l’Inter Miami où joue Lionel Messi ? L’option paraît crédible puisque le champion du monde 2018 vit dans la ville de Floride avec ses proches depuis plusieurs mois et s’y entraîne pour garder une forme physique. Et selon L’Équipe, le président et copropriétaire du club David Beckham serait d’ailleurs plutôt ouvert à cette idée. Une chose est sûre, Pogba pense fortement aux États-Unis pour une raison particulière : il souhaite retrouver le maillot de l’équipe de France pour participer à la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Seul Paul le poulpe aurait pu nous donner la réponse.

Comment vaincre Anfield pour le PSG ?