Roberto De Zerbi explique pourquoi l’OM n’a pas recruté Paul Pogba

La Pogbance sur la Canebière ? Ça attendra.

Interrogé ce vendredi sur la possibilité d’une arrivée de Paul Pogba, Roberto De Zerbi a expliqué le choix de l’OM de ne pas approcher le milieu de terrain de 31 ans, dont la suspension pour dopage court jusqu’en mars : « L’équilibre du vestiaire, personne ne pourrait le changer. Personne ne déséquilibrera mon vestiaire tant que je serai entraîneur. Ce n’était pas le problème. Pogba est un très grand joueur, mais il fallait comprendre où on pourrait l’utiliser une fois qu’il aurait été disponible pour jouer, à quel rôle, quel poste. »

Une porte pas totalement fermée

Ce n’est pas pour autant que la porte marseillaise est complètement fermée pour Pogba. Après Medhi Benatia, c’est au tour du coach de l’OM de laisser entrevoir une éventuelle approche pour cet été. « Plus il y a des champions, plus je suis heureux, ce n’était pas ça. C’était une évaluation générale et peut-être que ça changera, mais à l’heure actuelle, on a pris cette décision en raison de plusieurs facteurs », explique-t-il.

Si Pogba ne devrait pas manquer de prétendants jusqu’à cet été, l’accession au challenge marseillais, à condition de retrouver une bonne forme, pourrait être pour lui une bonne source de motivation. En attendant, les milieux de terrain marseillais disposent d’une demi-saison pour donner raison à leurs dirigeants.

Pierre-Emile Højbjerg, Ismaël Bennacer, Adrien Rabiot, Valentin Rongier… Bon, ça devrait le faire.

