S’abonner au mag
  • C4
  • J6
  • Strasbourg-Breidablik (3-1)

Strasbourg valide sa première place contre Breidablik

QB
Strasbourg valide sa première place

Strasbourg 3-1 Breidablik

Buts : Nanasi (11e), Godo (80e), Enciso (90e+4) // Gunnlaugsson (37e)

Du travail bien fait.

Strasbourg a conclu la phase de ligue de la Ligue Conférence par une victoire contre Breidablik (3-1). Sebastian Nanasi en a profité pour planter son troisième but de la saison : servi par Ben Chilwell, le Suédois a contrôlé et immédiatement enchaîné en plaçant une frappe du droit sous la barre (1-0, 11e). Le Racing a toutefois dû se contenter d’un score de parité à la pause, Hoskuldur Gunnlaugsson égalisant pour les Islandais (1-1, 37e).

Comme contre Aberdeen, Martial Godo a sorti le RCSA de l’impasse : son premier but a été refusé pour hors-jeu (46e), mais pas le second, d’un tir puissant du droit (2-1, 80e). Julio Enciso a même ajouté un dernier pion, histoire de finir en beauté (3-1, 90e+4). Le Racing termine cette première phase invaincu, avec cinq victoires et un nul, et à la première place du classement.

Rendez-vous en mars pour les huitièmes de finale.

En Alsace, il y a les quetsches et El Mourabet

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Safonov doit-il devenir le gardien titulaire du PSG devant Chevalier ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
100
43

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!