Strasbourg valide sa première place

Strasbourg 3-1 Breidablik

Buts : Nanasi (11e), Godo (80e), Enciso (90e+4) // Gunnlaugsson (37e)

Du travail bien fait.

Strasbourg a conclu la phase de ligue de la Ligue Conférence par une victoire contre Breidablik (3-1). Sebastian Nanasi en a profité pour planter son troisième but de la saison : servi par Ben Chilwell, le Suédois a contrôlé et immédiatement enchaîné en plaçant une frappe du droit sous la barre (1-0, 11e). Le Racing a toutefois dû se contenter d’un score de parité à la pause, Hoskuldur Gunnlaugsson égalisant pour les Islandais (1-1, 37e).

Comme contre Aberdeen, Martial Godo a sorti le RCSA de l’impasse : son premier but a été refusé pour hors-jeu (46e), mais pas le second, d’un tir puissant du droit (2-1, 80e). Julio Enciso a même ajouté un dernier pion, histoire de finir en beauté (3-1, 90e+4). Le Racing termine cette première phase invaincu, avec cinq victoires et un nul, et à la première place du classement.

Rendez-vous en mars pour les huitièmes de finale.

En Alsace, il y a les quetsches et El Mourabet