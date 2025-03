Coupe du monde 2026 : un show en mode Super Bowl à la pause de la finale ?

Le Super Bowl, la finale de la Coupe du monde ou les deux.

À bientôt un an du coup d’envoi du Mondial 2026, qui se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique, Gianni Infantino a profité de la convention des partenaires commerciaux et médiatiques de la FIFA, à Dallas, pour faire quelques annonces autour de la finale.

Les chanteurs de Coldplay dans le coup

Qui dit USA, dit show à l’américaine, et donc la tenue d’un show à la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, à New York, en mode Super Bowl. « Ce sera un moment historique et un spectacle à la hauteur du plus grand événement sportif du monde », a assuré le patron de l’instance. Infantino a même précisé que Chris Martin et Phil Harvey, les chanteurs du groupe Coldplay, auront pour mission d’établir la liste des artistes qui se produiront à la pause.

Une question, tout de même : ce spectacle peut-il tenir en 15 minutes ? L’entracte d’un match de foot ne pouvant pas durer plus longtemps que le quart d’heure réglementaire, à l’inverse de celui du Super Bowl qui peut s’étirer pendant 30 minutes. Par ailleurs, Infantino a également ajouté que Times Square serait privatisé le jour de la finale.

On pourra peut-être y apercevoir le visage de Nicolas Seube.

