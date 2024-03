Nicolas Seube aperçu sur un écran géant à Times Square

Seube a la frite.

Ce mercredi, sur les coups de 17h30, les habitants de Manhattan et les badauds présents à Times Square (New York) ont eu la belle surprise d’apercevoir le visage de Nicolas Seube, le coach caennais à la mode, dans une courte vidéo affichée sur un des écrans géants de la place.

On était de passage à New York alors on a fait découvrir un vrai héros aux américains 🦸 : pic.twitter.com/W8RNUY6heI — We Are Malherbe (@WeAreMalherbe) March 28, 2024

Pour ce spectacle de 15 secondes sous une pluie battante, un des membres du groupe de supporters « We Are Malherbe », en villégiature outre-Atlantique, s’est acquitté de 40 dollars (soit 37 euros). « J’ai soumis l’idée à l’équipe, j’avais vu ça avec d’autres clubs. On voulait faire un truc rigolo ! C’est un clin d’œil à “Nico, ce héros”, qu’on utilise déjà sur nos réseaux. On a demandé l’autorisation au club pour utiliser des images de Nicolas et les diffuser sur l’écran », a lâché Alban sur France Bleu Normandie. Une initiative saluée par les suiveurs du groupe : « De l’argent bien investi. »

Normands conquérants, traversant les mers et les océans.

