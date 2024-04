Pronostic Caen Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pluie de buts entre Caen et Rodez

Caen a perdu quelques points importants dernièrement dans la course à la montée. Vainqueur de Pau (2-3) et QRM (1-2), les Caennais se sont inclinés 3 fois en 4 matchs contre Paris FC (0-1), Auxerre (2-1) et Bordeaux (0-1). La conséquence, une 7e place avec 2 points de retard sur Rodez justement, 1er barragiste. Donc rien n’est joué et cette rencontre sera déterminante. À noter qu’à l’aller, les deux équipes s’étaient quittées sur un score assez rare de 5-3 pour les Ruthénois. Un match durant lequel le buteur maison Mendy avait marqué l’un de ses 19 buts cette saison, ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat. Contre une équipe du RAF qui fait partie des pires défenses, il aura probablement de belles opportunités de marquer.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

De son côté, Rodez est passé devant Caen à la suite de ses bonnes performances récentes. En effet, ces Ruthénois sont invaincus depuis maintenant 8 matchs (4 victoires, 4 nuls) et se retrouvent donc en bonne posture pour décrocher une place de barragiste. Vainqueurs de Grenoble (3-1) et Troyes (2-3), mais accrochés contre QRM (3-3), ces matchs riches en buts sont l’exemple parfait d’une équipe joueuse. 2e meilleure attaque de Ligue 2 (53 buts), mais à la fois dans les 5 pires défenses du championnat (45 encaissés), cette formation nous propose des matchs animés. C’est en partie le cas grâce au duo Houtondji-Corredor qui a au total inscrit 23 buts et délivré 9 passes décisives. Cette paire devrait évidemment débuter samedi devant, et participer à un nouveau match à buts.

► Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 1,58 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 158€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Mendy buteur » est coté à 2,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 220€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Caen – Rodez :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Caen Rodez encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Furlan : « L’année dernière, Caen a encaissé 48 buts, donc on ferme sa gueule »