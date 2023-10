Furlan : « L’année dernière, Caen a encaissé 48 buts, donc on ferme sa gueule »

Sale temps pour les Normands.

Alors qu’il menait 2-3 à la mi-temps, le Stade Malherbe de Caen a coulé sur le terrain de Rodez, s’inclinant finalement 5-3. La dynamique des Normands est terrible puisqu’ils restent sur six défaites et un nul. Conséquence : ils ont dégringolé de la première à la onzième place en à peine plus d’un mois. Jean-Marc Furlan était amer samedi soir.

« À la mi-temps, j’ai demandé à mes joueurs de ne surtout pas encaisser de buts, on en a pris trois… À la fin du match, je n’ai pas eu de mots envers mes joueurs dans le vestiaire, a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Ouest-France et MaLigue2. L’année dernière, Caen a encaissé 48 buts (43, ndlr), donc on ferme sa gueule. Pour corriger cela, il faut beaucoup de temps. Il ne faut pas dix ou douze semaines, c’est tout. »

Sa défense est comme sa casquette : à l’envers.

Pronostic Rodez Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2