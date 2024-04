Vicente del Bosque obtient un poste à la Fédération espagnole

Del Bosque sort du bois.

La Fédération espagnole de football (RFEF) est dans la tourmente ces dernières semaines. Placée sous tutelle par le gouvernement, l’instance fait l’objet d’une enquête pour des soupçons de corruption auxquels sont notamment mêlés Gerard Piqué ainsi que son ancien président, Luis Rubiales. À l’approche des élections des instances dirigeantes pour la période 2024-2028, il semblait urgent pour la RFEF de redorer quelque peu son image. Une commission de supervision, de normalisation et de représentation de la Fédération a ainsi été créée cette semaine. Cet organe a pour but de garantir la transparence et le bon déroulement du prochain processus électoral.

Et pour que la pilule passe définitivement bien, la ministre des Sports ibérique, Pilar Alegría, a annoncé ce lundi que Vicente del Bosque présiderait la commission. Sélectionneur vainqueur de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012 avec la Roja, le septuagénaire est sans nul doute l’un des noms les plus légendaires et respectés du football hispanique. «Vicente del Bosque sera le visage, la représentation du football espagnol, a expliqué la ministre. Nous le verrons en finale de la Ligue des champions, lors de l’Euro et aux Jeux olympiques. Il représente le meilleur du football de notre pays. C’est notre champion du monde, en Europe, et c’est un homme aimé et respecté par tout le monde du football, des joueurs, des entraîneurs et des citoyens en général. »

Espérons qu’il ne sombre pas lui aussi du côté obscur du ballon rond.