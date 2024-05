Jet de pétard lors de Montpellier-Clermont : les peines sont tombées

Il était temps.

La justice a tranché après le jet de pétard ayant visé le gardien Mory Diaw lors de la 8e journée de Ligue 1 opposant Montpellier à Clermont. En octobre dernier, alors que les hommes de Michel Der Zakarian menaient largement face aux Auvergnats (4-2), la rencontre avait dû être définitivement arrêtée à la suite de cet incident. Le match avait finalement été rejoué fin novembre à la Mosson (1-1) et avait valu un point de pénalité au MHSC. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Montpellier a infligé six mois de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende (reversée aux deux clubs) et dix-huit mois d’interdiction de stade à celui qui avait lancé le projectile.

D’après l’AFP, l’homme de 25 ans a dit au procès avoir projeté le pétard « dos au terrain » et sans « viser le gardien », pour « fêter la victoire qui se dessinait ». Le supporter de la Paillade lui ayant fourni l’objet a de son côté écopé de 140 heures de travaux d’intérêt général et de douze mois d’interdiction de stade. Mory Diaw, qui avait été touché par le pétard et avait dû être évacué sur civière, va recevoir 1000 euros de dommages et intérêts. La justice n’a en revanche pas statué sur la demande de la direction montpelliéraine, qui réclamait une compensation financière de 500 000 euros de droits TV.

De quoi mettre Laurent Nicollin en pétard.