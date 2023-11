Pas de vainqueur entre Montpellier et Clermont dans leur match rejoué

Montpellier 1-1 Clermont

Buts : Savanier (87e, SP) pour le MHSC // Gonalons (7e) pour le CF63

À la Mosson ce mercredi soir, le match en retard de la 8e journée entre Montpellier et Clermont n’a pas trouvé de vainqueur (1-1). Les hôtes sont treizièmes, leurs adversaires toujours avant-derniers.

Reportée depuis le 8 octobre dernier, en raison d’un jet de pétard sur Mory Diaw en toute fin de match et alors que le MHSC menait (4-1), cette opposition s’est donc rééditée en soirée de Ligue des champions. Pas de quoi refroidir Maxime Gonalons, dont la frappe lointaine a surpris tout le monde, Benjamin Lecomte en tête, pour ouvrir le score après moins de dix minutes (0-1, 7e). En face, les hommes de Michel Der Zakarian ont surtout dû jongler avec les blessures de Maxime Estève et Jordan Ferri, remplacés, par Khalil Fayad au quart d’heure, et Sacha Delaye peu avant la pause.

Des locaux incapables de se libérer, qui n’ont su s’exprimer que par à-coups. Wahbi Khazri a ainsi sollicité Diaw sur un enroulé claqué (58e), avant que Arnaud Nordin ne tente une volée cadrée mais sauvée devant sa ligne par Hilal Keïta (79e). Et comme si cela ne suffisait pas, Théo Sainte-Luce a également quitté les siens sur blessure. Autant de situations gâchées, mais finalement rattrapées par Téji Savanier. La main dans la surface de Florent Ogier a en effet offert un penalty au meneur de jeu, transformé sans trembler (1-1, 87e). Clermont aura au moins gagné un point dans ce feuilleton.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte, Sacko, Omeragić, Estève (Fayad, 18e), Sainte-Luce (Tchato, 70e) – Kouyaté, Ferri (Delaye, 45e+3), Khazri (Nordin, 71e), Savanier, Al-Tamari – Adams. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Clermont (3-5-2) : Diaw – Pelmard, Ogier, Caufriez – Konaté (Zeffane, 68e), Gonalons (Magnin, 64e), Keïta (Armougom, 88e), Allevinah (Rashani. 68e), Borges (Baallal, 88e) – Ogier, Caufriez – Nicholson, Cham. Entraîneur : Pascal Gastien.

