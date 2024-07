Suivez la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid

<iframe loading="lazy" title="Presentación de Kylian Mbappé | Real Madrid" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/8DfEJInNjY0?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

14h10 : La conférence de presse ne devrait pas tarder, histoire d’écourter « l’expertise » de Philippe Carayon…

13h19 : Prochaine étape : La conférence de presse, qui devrait avoir lieu d’ici peu

13h16 : La présentation de Théo Hernandez au Bernabéu, j’y repense…

13h14 : Mbappé retourne au vestiaire… les jongles, il va pas les chercher

13h11 : A la fin de sa prise de parole, le Kyks a fait un « 1,2,3, Hala Madrid » exactement comme son idole Cristiano Ronaldo, qui avait fait le même geste à sa présentation

KYLIAN MBAPPÉ HACIENDO EL “1, 2, 3, HALA MADRID” DE SU ÍDOLO CRISTIANO, ESTOY LLORANDO 😭🐐 pic.twitter.com/NqKEJ6YJrx — gam (@mbapadre) July 16, 2024

13h04 : Mbappé tire des ballons dans les tribunes à plusieurs endroits du stade mais on veut les jongles !

13h00 : Mbappé, en espagnol : « Depuis que je suis petit je n’ai qu’un rêve, c’est de jouer au Real Madrid, le plus grand club du monde, et je suis heureux de pouvoir être ici aujourd’hui. J’ai un autre rêve, c’est de devenir l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce club. Je veux également faire passer un message aux enfants qui me regardent : j’étais comme vous, j’avais un rêve et maintenant je suis ici. Si j’ai un conseil à vous donner : poursuivez vos rêves, avec la passion, on peut arriver à tout, et un jour l’un de vous sera sûrement à ma place. »

12h54 : Le président du Real a terminé sa prise de parole en faisant référence à la fondation de Mbappé, IBKM.

12h52 : Florentino Pérez : « Je te remercie Kylian pour ton amour pour ce club. »

12h52 : L’arrivée du Kyks en images :

Kylian Mbappé entre dans le Stade Santiago-Bernabéu ! pic.twitter.com/wUTVYhnc5i — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 16, 2024

12h48 : Florentino Pérez : « Bienvenu dans ta maison Kylian. Félicitations pour avoir réalisé ton rêve. »

12h45 : IL EST LA !!!

12h43 : Les parents de Mbappé, Wilfried Mbappé et Fayza Lamari, sont également présents pour voir leur fils :

🥰 Wilfried Mbappé y Fayza Lamari, padres de Kylian, rebosan felicidad. pic.twitter.com/BK0ynFLo6V — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 16, 2024

12h41 : Le blanc lui va bien non ?

KYLIAN MBAPPÉ IN THE REAL MADRID SHIRT! 🤍 pic.twitter.com/7d5RcQGKgI — TC (@totalcristiano) July 16, 2024

12h39 : Le président du Real a avant toute chose félicité l’équipe nationale d’Espagne pour son titre à l’Euro

12h38 : Florentino Pérez prend la parole devant le Santiago Bernabéu

12h35 : Par contre la voix de Stéphane Guy qui passe dans une vidéo du Real Madrid, c’est pas Gijon, c’est pas Valladolid, c’est la classe

12h32 : La musique pop larmoyante, les buts et les skills… On dirait un peu une compil’ Mbappé – King of Speed – Crazy Goals, Assists and Skills – 2019 sur YouTube.

12h30 : Et maintenant un clip du Kyks, avec évidemment des images de lui enfant avec CR7 et Zizou. C’est une présentation de joueur ou un hommage de fin de carrière ?

12h27 : Le Real diffuse un clip des différentes victoires en Coupe d’Europe… une compil’ qui peut durer 45 minutes quoi (avec bien sûr l’image du but de Zizou en 2002 contre le Bayer Leverkusen)

12h26 : Pendant la vidéo larmoyante du Real, on se remémore ce petit classique avec Jordi Alba.

12h23 : Par contre Zizou on t’aime plus que tout mais le pantalon blanc c’est un non catégorique

12h22 : Florentino Pérez est entré sur la pelouse accompagné de l’ancien joueur et entraîneur de la Maison blanche, avec la foule qui scande son nom !

12h21 : OH ZIZOU

12h19 : Le maillot est mis, l’entrée est imminente !

12h19 : On attend avec impatience de voir le B2 espagnol du capitaine des Bleus, qui a déjà montré plusieurs fois qu’il parlait plutôt bien la langue de Cervantes… « No me hables de edad »

12h09 : Le champion du monde 2018 a aussi signé son contrat avec le club madrilène, le liant à la Maison blanche jusqu’en juin 2029 :

🚨 BREAKING: KYLIAN MBAPPE SIGNING HIS CONTRACT. pic.twitter.com/0oUzlQNKBv — Madrid Zone (@theMadridZone) July 16, 2024

12h03 : Mbappé et Florentino Pérez, le président du Real Madrid, ont posé devant les 15 Ligues des champions du club :

11h54 : Kylian nous a livré un meme pour les prochaines semaines avec cette photo à la visite médicale.

11h51 : Allez on commence par des pronos : combien de jongles va réaliser notre Kyks ? A la rédac on parie sur 10 jongles et un tour du monde mais certains ne le voient même pas toucher le ballon…

11h45 : Salut la troupe ! Ce n’est pas le live d’un Slovénie-Serbie ni celui d’une finale d’Euro, mais bien celui de la présentation d’un joueur de football. Enfin : Kylian Mbappé doit être présenté ce mardi midi au stade Santiago Bernabeu devant 80 000 personnes. Au menu : des petits jongles, des coucous, des guests et sans doute une conférence de presse. Désolé les râleurs, nous allons vivre tout ça ensemble.

