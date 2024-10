C’est la guerre entre le Real Madrid et ses voisins

La fête des voisins tourne au vinaigre.

Le Santiago-Bernabéu fait trop de bruit. C’est en tout cas l’étonnante requête d’une partie des riverains situés aux abords de la mythique enceinte madrilène. Depuis quelques semaines, plusieurs habitants ont porté plainte contre la mairie et le club. Des revendications qui n’ont pas empêché la direction du Real Madrid de riposter.

Le club réfute les accusations des riverains

Dévoilé par une association de riverains, un mystérieux papier circule sur les réseaux sociaux, qui signalerait que la licence d’exploitation du stade aurait expiré depuis… 2001. Une accusation que les champions d’Europe ne reconnaissent pas : « Le Real Madrid ​​dispose, et a toujours disposé, de la licence d’activité et d’exploitation municipale correspondante, qui couvre entièrement la réalisation d’événements sportifs au stade Santiago-Bernabéu. »

Par ailleurs, le club rassure ses détracteurs, en indiquant qu’il « travaille activement, avec la communauté de Madrid et la mairie de Madrid, pour la durabilité et la coexistence afin que les activités du stade Santiago-Bernabéu se déroulent dans le plein respect, non seulement de la légalité, mais aussi de l’environnement et du quartier. »

Le Real Madrid fait la loi dans tous les domaines.

