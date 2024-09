Le Real Madrid exaspère ses voisins

Vous n’êtes pas les seuls à éviter le regard du voisin au moment de passer le palier.

Ce n’est pas nouveau, le Real Madrid agace. Quasiment tous les clubs du monde en raison de sa domination sportive depuis des décennies, mais également ses voisins. Non pas l’Atlético, qui s’est résolu à vivre dans son ombre, mais les habitants qui jouxtent le stade Santiago-Bernabéu. Les riverains se plaignent particulièrement du bruit provoqué par la nouvelle enceinte.

« Nous devrons célébrer les buts en silence »

Le stade se situe effectivement en plein cœur de la capitale espagnole, et le niveau sonore ne respecte pas la réglementation de la mairie de Madrid. En tant que propriétaire, le Real Madrid avait déjà pris la solution d’annuler tous les concerts prévus jusqu’en mars 2025.

D’après Marca, les plaintes continuent et obligent le club à prendre une deuxième décision : réduire le volume de la sonorisation lors des événements au Santiago-Bernabéu. Cela peut donc avoir un impact direct sur les matchs. « Il y aura un moment où nous devrons célébrer les buts en silence. Ils se sont plaints que c’était un stade de football et pas une salle de concert, et maintenant, ils sont aussi mécontents du fait que les buts soient célébrés », fustige un supporter interrogé par le média.

Obliger le speaker à faire de l’ASMR pourrait être la prochaine étape.

