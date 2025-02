Rodrygoat.

Un lob à 20 mètres, une feinte qui renvoie Joško Gvardiol à Leipzig, et une douceur pied gauche petit filet opposé : Kylian Mbappé a fait le show et a pris toute la lumière du Bernabéu ce mercredi soir face à Manchester City. La performance XXL du Français n’a pas non plus éclipsé la prestation de patron du Real Madrid.

Les sacrifices de Rodrygo

Interrogé par Thierry Henry, attaquant sur CBS, Jude Bellingham a aussi donné quelques compliments au très remuant Rodrygo. « Il est tellement sous-coté, tu sais, pour moi, il est probablement le joueur le plus talentueux et surdoué de l’équipe, a déroulé l’Anglais. Quand on est brouillon, il peut faire briller le ballon et on se demande : “Comment tu fais ça ?” J’essaie de tourner mes chevilles comme lui, mais… (Il se marre.) Il faut aussi dire que Rodrygo est celui qui peut se sacrifier le plus sur le terrain. »

Avec Vinícius et Mbappé sur le front de l’attaque, il faut savoir faire sa place là où il en reste, et mettre de côté ses préférences : « Sa position préférée est à gauche, et c’est important de voir à quel point il en fait beaucoup pour l’équipe. Défensivement aussi, sur ce côté droit, qu’il n’affectionne pas autant, mais il ne se plaindra jamais : il fait avec. »

Dans l’ombre, et un peu dans la lumière, aussi.

