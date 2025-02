Mbappé, bienvenue chez les Galactiques

Il fallait le voir, heureux comme un gamin, son ballon étoilé du match sous le bras, triplé oblige. Incandescent depuis plusieurs semaines déjà, Kylian Mbappé a vécu son premier grand soir européen avec le Real Madrid lors de ce barrage retour face à Manchester City, terrassé par le talent du numéro 9 merengue. L’avènement du joueur que les supporters madrilènes ont espéré voir signer chez eux pendant de longues années, avant de se demander durant plusieurs mois si son arrivée tardive ne s’apparentait pas finalement à une malédiction. La réponse apportée depuis le début de l’année 2025 est non, et après la soirée de ce mercredi, rares resteront les sceptiques.

KYLIAN MBAPPÉ FRAPPE APRÈS 4 MINUTES DE JEU ! ⚡️⚡️ Quel geste du Français 🤯#RMAMCI | #UCL pic.twitter.com/115IUNzV3L — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2025

Déjà buteur la semaine passée dans le nord de l’Angleterre, le capitaine de l’équipe de France n’a eu besoin que de quatre minutes pour éteindre déjà presque définitivement le suspense d’un lob somptueux. Libéré, à l’aise dans le jeu aux côtés de ses coéquipiers et impliqué à chaque instant, Mbappé a livré un match plein, au-delà des stats. Mais puisqu’il vit pour ça, aussi, que dire de son deuxième but de la soirée, après avoir enrhumé Josko Gvardiol ? D’une frappe à ras de terre en seconde période, il est ensuite venu démontrer que les pelouses espagnoles lui siéent à merveille pour claquer des triplés en Ligue des champions.

« Au début à Madrid c’était pas trop ça, je me cherchais un peu. J’ai su inverser la tendance, ça fait quelques mois qu’on voit un meilleur visage », pouvait-il savourer au micro de Canal+ quelques minutes après avoir reçu une magnifique ovation de la part du Santiago Bernabéu. Cette fois son année 2024 moins flamboyante sur tous les plans semble bien derrière lui.

Vers l’infini et au-delà ?

Le Real Madrid qualifié pour les huitièmes de finale de cette C1 new look et coleader de Liga, le nouveau boss local sait qu’il peut encore effacer complètement ses premiers mois ratés dans la capitale espagnole. « C’est sur la deuxième partie de saison qu’on est jugés, je le disais quand je ne jouais pas très bien, je le redis aujourd’hui. Il faudra gagner des titres et être à la hauteur de cet écusson », poursuivait-il face caméra. Sans pour autant se risquer à dire que ce Real est la meilleure formation dans laquelle il ait évolué : « Il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué, parce qu’elles m’ont permis d’arriver jusqu’ici. C’est le meilleur club du monde, je pense que c’est une évolution logique dans la carrière d’un joueur qui veut faire de grandes choses donc à moi de continuer comme ça. »

500 – A seulement 26 ans et 61 jours, Kylian Mbappé est désormais impliqué dans 500 buts toutes compétitions confondues en club + sélection (358 buts, 142 assists). Prodige. #RMAMCI pic.twitter.com/0iyYp4BlQ6 — OptaJean (@OptaJean) February 19, 2025

Il faut dire que niveau statistiques individuelles, le garçon est plutôt dans un bon rythme. Le voici désormais deuxième madridista à scorer sept fois lors de sa première campagne de C1 après un certain Cristiano Ronaldo, et premier français à faire trembler les filets à 26 reprises au cours d’une première saison dans un club des quatre grands championnats européens depuis Thierry Henry en 1999-2000. Toujours pas convaincus ? À seulement 26 ans, Kyks est désormais impliqué sur plus de 500 buts (501, pour être précis) depuis le début de sa carrière, rien que ça. Mais au-delà de ces chiffres toujours plus astronomiques, c’est l’impression dégagée qui a de quoi impressionner. La question du leadership au sein d’un vestiaire rempli de superstars n’a plus lieu d’être, et dans le sillage d’un Mbappé redevenu terreur, ce Real recommence à faire (très) peur à toute l’Europe. Un peu comme le PSG, en somme.

Kylian Mbappé éteint Manchester City avec un triplé !