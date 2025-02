Le tableau final de la Ligue des champions avant le tirage au sort des huitièmes de finale

Tout doucement.

Les barrages de la Ligue des champions, c’est terminé. Place aux huitièmes de finale, dont le tirage au sort aura lieu vendredi midi en Suisse. Le PSG et Lille attendent de voir à quelle(s) sauce(s) ils vont être mangés, comme les quatorze autres qualifiés pour ce final 16.

Un duel 100% allemand en huitièmes ?

Ci-dessous, le tableau final de l’édition 2024-2025 de cette C1 nouvelle formule, avec les différentes possibilités jusqu’à la finale. Paris et Lille pourraient par exemple se retrouver en quarts de finale dans un scénario, quand le Real Madrid de Kylian Mbappé pourrait affronter l’un des deux clubs en demies.

À noter aussi un possible duel 100% allemand entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich dès le tour suivant. Quant à Arsenal et l’Inter, ils croiseront avec les deux candidats néerlandais, le PSV et Feyenoord.

À vous d’écrire la suite.

