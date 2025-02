Ligue des champions : toutes les informations sur le tirage au sort des huitièmes de finale

Le menu des choses encore un peu plus sérieuses.

La fin des barrages de Ligue des champions cette semaine va permettre d’y voir beaucoup plus clair dans le tableau final de cette édition 2024-2025. Douze clubs sont déjà qualifiés, en attendant les derniers tickets à distribuer ce mercredi soir : Liverpool, Barcelone, Arsenal, l’Inter, l’Atlético de Madrid, le Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa, Feyenoord, Benfica, le Bayern Munich et le Club Bruges.

Le Club Bruges potentiel adversaire du LOSC

Les seize candidats au titre final seront fixés sur leur sort lors du tirage au sort des huitièmes de finale, qui se tiendra ce vendredi 21 février, à 12 heures à la Maison du football européen, à Nyon, en Suisse. La mini-cérémonie sera diffusée sur Canal + et ne devrait pas durer trop longtemps, puisque le format sera exactement le même que lors des barrages.

Chaque équipe peut déjà se projeter sur son potentiel futur adversaire, puisque le tirage au sort se fera entre deux équipes en fonction du tableau final. Le PSG, en cas de qualification validée contre Brest, héritera par exemple de Liverpool ou de Barcelone, quand le LOSC pourrait se coltiner soit le Club Bruges, soit le vainqueur de la double confrontation entre le Sporting et Dortmund (qui devrait être le club allemand). Les huitièmes se disputeront les 4 et 5 mars pour les matchs allers, et une semaine plus tard, les 11 et 12 mars, pour les matchs retours.

Rendez-nous le tirage intégral.

