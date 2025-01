Revivez le tirage au sort des barrages de Ligue des champions

12h40 : Merci à toutes et à tous d’avoir suivi ce (court) live. Vous avez les affiches et les principales informations. Le reste est évidemment à checker sur sofoot.com.

12h35 : le tableau complet de ce tirage au sort :

12h28 : Manchester City-Real Madrid, Juventus-PSV, Feyenoord-Milan, Celtic-Bayern Munich, Club Bruges-Atalanta, Borussia Dortmund-Sporting

12h24 : MONACO-BENFICA ! Le match aller se jouera à Louis II, le retour à la Luz de Lisbonne.

12h23 : BREST-PARIS SAINT-GERMAIN ! Le match aller se jouera à Roudourou, le retour au Parc des Princes

12h22 : Brest affrontera potentiellement Bruges en quart de finale

12h20 : Les équipes sont d’abord tirées dans leur ordre de partie de tableau.

12h15 : Les explications sont incompréhensibles, on veut le tirage !!

12h12 : Thiago Alcântara est l’invité d’honneur de ce tirage. 33 ans et déjà des cheveux blancs, terrible.

12h10 : Allez, Giorgio « Claudio Ranieri » Marchetti est arrivé. Le tirage va commencer !

12h05 : Il dure longtemps ce générique… Oui, on déteste la techno par ici

12h : On vous redonne le tableau de ces barrages. Pour rappel, nos trois frenchies sont dans le même tableau, ce qui veut donc dire que le PSG peut défier Brest ou Monaco. En revanche, ces deux dernières ne peuvent pas s’affronter entre-elles.

