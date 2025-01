Le programme complet des barrages de Ligue des champions

Un tirage au sort réglé en même pas dix minutes, c’est ça la vraie révolution de cette Ligue des champions.

Il a eu lieu ce vendredi midi à Nyon, en Suisse, et il a donc offert un duel franco-français entre Brest et le Paris Saint-Germain, quand l’autre représentant hexagonal, Monaco, a hérité de Benfica.

Un choc Manchester City-Real Madrid !

Le gros choc de ces barrages, qui se dérouleront en février, opposera Manchester City au Real Madrid, une affiche devenue un classique ces dernières années dans la compétition reine. À noter que le vainqueur sera dans la partie de tableau du PSG ou de Brest, qui affrontera soit Liverpool, soit le Barça en huitièmes de finale (tout comme Monaco en cas de qualif).

Au menu, aussi, Club Bruges-Atalanta, Juventus-PSV, Sporting-Dortmund, Celtic-Bayern et Feyenoord-AC Milan. Rendez-vous très vite, dès les 11 et 12 février pour la manche aller, puis les 18 et 19 février pour celle retour.

ET VOICI LE RECAP DE TOUS LES BARRAGES ⚡️ Des beaux chocs à suivre les 11 / 12 février pour les matches allers et les 18 / 19 février pour les matches retours ⚽️#UCL pic.twitter.com/yrr4ZB3e6A — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 31, 2025

Partie gauche :

Stade Brestois 29 – Paris Saint-Germain

Club Brugge – Atalanta

Manchester City – Real Madrid

Juventus – PSV Eindhoven

Partie droite :

Monaco – Benfica

Sporting CP – Borussia Dortmund

Celtic FC – FC Bayern München

Feyenoord – AC Milan

