Adi Hütter heureux de piocher Benfica pour les barrages

Revanche et belle assurées.

Ce vendredi se sont tenus les tirages au sort pour les barrages de Ligue des champions. Le sort était scellé : soit Monaco soit Brest allait tirer le PSG pour cette double-confrontation avec un enjeu de qualification en huitièmes. Voltaire l’avait si bien dit : « le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Dans cette équation, le malheur est le PSG, les uns sont Brest, et les autres sont Monaco. Le club de la principauté s’en sortira mieux que les Bretons, héritant donc de Benfica.

Un tirage favorable dans un magnifique cadre

Adi Hütter s’est exprimé quant à ce tirage. En cas de duel contre les Parisiens, les deux équipes se seraient affrontées cinq fois en deux mois, avec les deux matchs de championnat et le Trophée des champions. « Pour être honnête, si on avait joué cinq fois le PSG en deux mois ça aurait fait beaucoup, a réagi Adi Hütter à L’Équipe. Donc oui, d’un point de vue personnel, je préférais qu’on affronte Benfica. ». Il se réjouit d’affronter les Lisboètes, pas tant sur une question de niveau de l’équipe : « Pour moi, ça aurait été la même chose. Benfica est aussi une équipe de grande qualité. C’est un grand club ».

Il révèle bien sûr une perspective sportive, car en termes d’expérience footballistique, le nid des Aigles est inoubliable : « On jouera le match retour dans un stade fantastique, au stade de La Luz. ». De plus, les Monégasques ont déjà affronté les Portugais en phases de groupes au mois de novembre dernier : « Contre eux, on avait fait un match fantastique après l’expulsion de Wilfried Singo (à la 58e minute, NDLR), même si ça s’était mal fini avec leurs deux buts en fin de match, […] On sera prêts pour cette double confrontation. ».

Et s’ils tiennent absolument à affronter le PSG en Europe, la prochaine occasion sera en finale de Ligue des champions. Chiche ?

Monaco va se plaindre de l’arbitrage auprès de l’UEFA