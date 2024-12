Pronostic Benfica Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La passe de 6 pour Benfica contre Bologne ?

Depuis la courte défaite sur la pelouse du Bayern en Ligue des champions (1-0), Benfica a gagné toutes ses rencontres. D’abord en championnat contre Porto (4-1), Arouca (0-2) et Guimarães (1-0) ce qui leur permet de rester au contact du Sporting (2e), mais aussi en coupe du Portugal avec un large succès contre Estrela (7-0), et enfin en Ligue des champions, vainqueurs de Monaco lors de la dernière journée (2-3) et 14es de la compétition actuellement, et donc bien placés pour la qualification en barrages. Benfica devra composer avec plusieurs absences notables, notamment Renato Sanches, souvent blessé et encore forfait, ainsi que l’attaquant Gouveia, également indisponible. En revanche, le latéral remplaçant Beste a repris la compétition. Les titulaires Carreras (latéral gauche) et Aursnes (milieu) devront éviter un carton jaune mercredi sous peine de suspension. Sur le plan offensif, le Turc Aktürkoglu brille avec 3 buts en Ligue des champions et 6 en championnat, tandis que l’infatigable Di María, 36 ans, impressionne avec 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, notamment deux passes clés à Monaco.

Après deux défaites de suite contre la Lazio (3-0) et Lille (1-2) en C1, Bologne s’est ressaisi avec un succès contre Venise (3-0) et un nul contre la Juve (2-2) en championnat, qui lui permet de rester 8e et d’encore espérer se qualifier pour l’Europe. On retrouve aussi un succès en Coupe d’Italie (4-0) contre Monza qui redonne un peu de confiance. C’est une tout autre histoire en Ligue des champions en revanche puisque les Italiens ont récolté 1 point en 5 journées, avec un petit but inscrit seulement. Bologne se présente diminué face à Benfica, privé de plusieurs cadres : le milieu Aebischer, l’ailier El Azzouzi, l’attaquant Cambiaghi, le latéral Lykogiannis et l’efficace buteur Orsolini (6 buts en Serie A) sont tous indisponibles. Si le défenseur Lucumi a marqué l’unique but de l’équipe en compétition, les attaquants Dallinga et Ndoye, anciens de Toulouse et Nice, espèrent faire la différence. Ndoye, auteur de 3 buts en championnat, sera un atout, mais rivaliser avec cette équipe de Benfica en confiance restera une mission compliquée.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

