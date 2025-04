En guerre contre Jim Ratcliffe, Éric Cantona devient copropriétaire du FC United of Manchester

Le roi a parlé.

Lui aussi exténué par les dérives que peut prendre son ancien club, Éric Cantona rejoint l’autre club de Manchester. Alors qu’il avait déjà pris la parole après le départ de Sir Alex Ferguson en tant qu’ambassadeur, l’icône des Red Devils rejoint des milliers de supporters désabusés.

Dans un communiqué, le FC United of Manchester a annoncé que The King devenait son nouveau copropriétaire. Fondé en 2005 en réponse au rachat de Manchester United par la famille Glazer, le club se retrouve en Northern Premier Division (équivalent du septième échelon du football anglais), pas si loin du football professionnel.

« Depuis que Ratcliffe est arrivé, ils n’ont de respect pour personne »

Chose de plus en plus rare, le club est détenu par un groupe de membres ayant payé une adhésion de 30 euros pour pouvoir participer aux décisions telles que le tarif de la billetterie ou le design des maillots. Quelque chose qui a dû toucher Cantona, qui n’a pas manqué d’envoyer un taquet à Jim Ratcliffe, nouveau propriétaire mancunien : « Depuis que Ratcliffe est arrivé, ils n’ont de respect pour personne et tentent de tout détruire. »

Alors qu’il avait proposé son aide au PDG d’Ineos, la légende de MU garde une pensée pour le Old Trafford qu’il a fait vibrer pendant des années, qui devrait être remplacé par un stade de 100 000 places : « Ils ont même envie de changer le stade ! L’âme de cette équipe se trouve dans le club et non pas dans les joueurs. Personnellement, je trouve qu’Arsenal a perdu son âme lorsqu’ils ont quitté Highbury (détruit en 2006, NDLR), et je suis sûr qu’énormément de supporters regrettent ce stade. »

En même temps, si un club avait Andre Onana dans les cages, on ferait aussi en sorte de le quitter.

Top 5 : ces gardiens de Manchester United pires qu’Andre Onana