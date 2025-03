Les premières images du nouveau stade de 100 000 places de Manchester United

New Trafford incoming…

Manchester United va tourner une page de son histoire. Le club mancunien a annoncé ce mardi lancer un projet de stade ultramoderne de 100 000 places, encadré par Foster + Partners, le cabinet d’architecte derrière le Lusail Stadium du Qatar ou plus anciennement la reconstruction du stade de Wembley. Sur les premières maquettes diffusées sur les réseaux du club, une enceinte ultramoderne, voire futuriste, couverte d’une toile géante portée par les trois piques du trident, présent sur le logo des Red Devils. La date de livraison de ce « New Trafford » n’a cependant pas été communiquée.

Situé dans le quartier de l’actuel Old Trafford, et non pas sur l’enceinte actuelle, ce nouveau stade tel qu’il est présenté par la communication de Manchester United est encore sous la réserve de travaux de faisabilité et de consultation avec l’ensemble des acteurs locaux mancuniens impliqués. Plus largement, ce nouveau vaisseau spatial est censé rendre plus dynamique la zone d’Old Trafford, avec potentiellement « la création de 92 000 nouveaux emplois, de plus de 17 000 nouveaux logements ainsi que l’arrivée de 1,8 million de visiteurs supplémentaires par an », écrit United sur son site.

Un Old Trafford vieillissant, moins de 20 ans après sa dernière rénovation

Ce choix s’explique aussi par la « vétusté » d’Old Trafford et ses 74 000 places, là où des clubs comme Arsenal, City, Tottenham et très récemment Everton ont pris le virage de la nouvelle enceinte ultramoderne. « Notre stade actuel nous a servi avec brio au cours des 115 dernières années, mais il est tombé en dessous des meilleures arènes du sport mondial. En construisant à côté du site existant, nous serons en mesure de préserver l’essence d’Old Trafford, tout en créant un stade véritablement à la pointe de la technologie qui transforme l’expérience des supporters, à quelques pas de notre domicile historique », explique le président Jim Ratcliffe. Pourtant étendu pour la dernière fois en 2006, le Théâtre des rêves s’apprête à devenir celui du futur.

Petite pensée aux 25 000 chanceux supplémentaires qui devront supporter les dégagements en touche de Maguire.

