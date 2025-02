Le premier buteur du nouveau stade d'Everton est un fan de Liverpool

Une bonne question pour (enfin) envoyer Émilien des Douze coups de midi en vacances.

Le premier buteur de l’histoire du nouveau stade d’Everton s’appelle Harrison Rimmer. Il a 18 ans, joue dans l’équipe U18 de Wigan, et a participé au premier match de l’histoire de l’enceinte de 53 000 personnes. Alors qu’Everton n’y jouera qu’au début de la saison 2025-2026 après 130 ans à Goodison Park, 10 000 personnes se sont réunies ce lundi soir pour Everton-Wigan, une première au Everton Stadium.

Everton new stadium test event / Everton U18s v Wigan Athletic U18s. Crowd of 10,000. pic.twitter.com/NQj2o0BrRA

Si ce lever de rideau n’a rien à voir avec les trois cartons rouges du dernier derby à Goodison Park, Rimmer a célébré son but en moquant Everton. Le fan de Liverpool a mimé un « Six » avec ses doigts. Six, comme le nombre de Ligue des champions remportée par Liverpool.

Harrison Rimmer scoring the first goal at Everton’s new stadium giving it the “6 Times” gesture! 😂😂👏🏻👏🏻

Couldn’t get more Everton could ya? 😂 pic.twitter.com/ZoASrzBNHm

— Jay Pearson (@JimmyCully) February 17, 2025