Réduit à dix, Everton gifle Manchester United

FL
Réduit à dix, Everton gifle Manchester United

  Manchester United 1-0 Everton

But : Kiernan Dewsbury-Hall (29e) pour les Toffees

Carton rouge : Gueye (13e) pour Everton

Ça faisait longtemps qu’on n’avait plus vu Manchester United faire n’importe quoi, non ?

Battus à Old Trafford par Everton ce lundi (0-1), les Red Devils ont connu leur première défaite depuis près de deux mois, leur dernier revers remontant au 27 septembre face à Brentford. Les hommes de Rúben Amorim peuvent s’en vouloir, eux qui ont pourtant eu plusieurs occasions de trouver les filets des Toffees au cours de la rencontre : 70 % de possession, 25 tirs, 6 arrêts de Jordan Pickford, 9 corners.

Un carton rouge lunaire

Difficile néanmoins de comprendre comment Manchester United a pu se louper, tant le début de match d’Everton ressemblait à une catastrophe. Trois minutes après la sortie sur blessure de Sean Coleman, Idrissa Gueye perd complètement son sang-froid et se brouille avec son coéquipier Michael Keane, qu’il accuse de ne pas être revenu assez vite défendre dans sa surface. Le ton monte, et le milieu sénégalais écope d’un carton rouge pour avoir donné une petite claque à son partenaire (13e). Stupide, vous avez dit ?

Étonnamment, c’est une fois Gueye au vestiaire qu’Everton a commencé à mieux jouer. L’unique but de la rencontre est d’ailleurs une petite merveille signée Kiernan Dewsbury-Hall, qui a nettoyé la lucarne de Senne Lammens d’une frappe enroulée (1-0, 29e). Grâce à ce succès, Everton enchaîne une seconde victoire de rang et remonte à la onzième place du classement avec 18 unités au compteur. Manchester United est juste devant avec le même nombre de points.

C’est quand même plus sympa de taper Manchester United que son propre coéquipier.

Le carton rouge lunaire de la semaine : Idrissa Gueye exclu... pour avoir tarté un coéquipier

FL

