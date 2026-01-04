Décès d'une légende de la Bulgarie

À chaque année son lot de mauvaises nouvelles, et 2026 ne fait pas exception à la règle.

En ce début de mois de janvier, la fédération bulgare de football a ainsi annoncé le décès de Dimitar Penev à l’âge de 80 ans des suites d’une longue maladie. Cet ancien défenseur de haut niveau, qui a évolué dans les deux clubs de Sofia (Lokomotiv et CSKA) dans les années 1960 et 1970, a porté 90 fois les couleurs de la Bulgarie.

C’est également lui qui était sur le banc lors de la fameuse victoire contre la France le 17 novembre 1993 au Parc des princes en phase de qualifications et pendant le joli parcours de son pays durant la Coupe du monde 1994, avec une demi-finale en tant que sélectionneur à la clé.

Il faisait partie des « salopards », en somme.