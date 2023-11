Après les protestations, le président de la Fédération bulgare démissionne

C’est sûrement l’annonce de démission la plus courte de l’histoire.

Lors d’une conférence de presse tenue ce lundi à Sofia, l’actuel président de la Fédération bulgare de football (BFS), Borislav Mikhailov, a annoncé sa démission en quelques mots : « Pour la tranquillité d’esprit de tout le monde, j’ai démissionné. Durant les deux dernières années, depuis que je suis revenu diriger la Fédération, toute l’administration ainsi que moi-même avons été l’objet d’une pression sans précédent, d’une critique constante, de calomnie, de mensonges et d’attaques. […] Je démissionne, je ne répondrai pas aux questions. »

En place à ce poste depuis 2005, l’ancien joueur de Mulhouse avait démissionné une première fois en octobre 2019 suite à des cris racistes entendus lors du match de qualification à l’Euro 2020 entre la Bulgarie et l’Angleterre. Il était finalement revenu à son poste un an et demi plus tard. Cette fois-ci, sa démission fait suite aux mauvais résultats de la sélection bulgare depuis son arrivée à la présidence de la BFS, contre lesquels de nombreux supporters avaient manifesté leur mécontentement il y a dix jours, faisant plusieurs dizaines de blessés suite aux affrontements avec les forces de l’ordre.

La Bulgarie n’a plus disputé une compétition majeure depuis l’Euro 2004.

Pronostic Serbie Bulgarie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l'Euro 2024