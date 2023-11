Pronostic Bulgarie Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Hongrie assure sa place à l’Euro en Bulgarie

La Bulgarie fut l’une des nations majeures dans les années 90 avec la génération des Letchkov, Stoichkov, Kostadinov ou Ivanov. Depuis, la sélection bulgare a progressivement perdu pied et n’a plus participé à une phase finale de compétition internationale depuis l’Euro 2004. Dans ces éliminatoires pour le prochain Championnats d’Europe, les Bulgares souffrent aussi avec pour meilleurs résultats des matchs nuls face à la Lituanie et la Serbie. Lors des autres rencontres, la sélection bulgare s’est systématiquement inclinée, et notamment à l’aller face à la Hongrie. Dernière de son groupe, la Bulgarie ne joue plus rien puisqu’elle n’a plus aucune chance de se qualifier.

En face, la Hongrie est l’une des nations qui a le plus progressé lors des dernières saisons. Présente lors des deux derniers championnats d’Europe, la sélection hongroise est sur le point de se qualifier pour un 3e Euro de rang. Les Magyars possèdent une génération très intéressante avec les Szoboszlai, Nego, Gulacsi, Lang, Szalai, ou Nagy. Dans ces éliminatoires, la Hongrie est invaincue avec 4 victoires pour 2 nuls. Sur leur parcours, les Hongrois ont notamment battu la Serbie à 2 reprises. En s’imposant ce jeudi, la Hongrie serait assurée de participer au prochain Euro, elle qui avait parfaitement joué son rôle d’équipe poil à gratter en 2021 dans une poule compliquée. Sur une excellente dynamique, les Hongrois devraient s’imposer face à une Bulgarie dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

