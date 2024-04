Marquinhos bat un record avec le PSG

Le plus capé et désormais le plus titré.

Avec un neuvième Hexagoal remporté sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Marquinhos égale son ancien coéquipier Marco Verratti au classement des joueurs les plus titrés de l’histoire de la Ligue 1. Plus en détail, le palmarès du capitaine parisien comprend 6 Coupes de France, 6 Coupes de la Ligue, 8 Trophées des champions et donc 9 championnats de France, soit 29 trophées avec le PSG. Également vainqueur d’une Copa Libertadores avec les Corinthians en 2012, le Brésilien fait désormais partie du prestigieux club des joueurs ayant remporté 30 titres et plus dans leur carrière.

Le 10 avril dernier, lors du quart de finale aller de Ligue des champions, Marquinhos était déjà devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale, dépassant Jean-Marc Pilorget (1975-1989). Pour continuer d’écrire sa légende sous le maillot parisien, le capitaine doit désormais mener ses hommes vers la deuxième finale de Ligue des champions du club et espérer soulever la première C1 du PSG.

N’oublions pas non plus que Layvin Kurzawa est quintuple champion de France.