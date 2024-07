Kasper Schmeichel file au Celtic

L’art de finir en beauté.

Kasper Schmeichel s’est engagé ce jeudi avec le Celtic. Le portier danois, capitaine avec la Danish Dynamite lors de l’Euro 2024, a paraphé un contrat d’un an. Il quitte Anderlecht, où il a évolué une saison, pour remplacer Joe Hart, désormais retraité. Ironie de l’histoire, c’était au côté du gardien anglais que l’international danois avait commencé sa carrière à Manchester City en 2006.

🆕 Velkommen, Kasper! 🇩🇰 Danish Euro 2024 captain and goalkeeper, Kasper Schmeichel, joins #CelticFC on a one-year deal – subject to international clearance. ✍️#KasperAnnounced🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 18, 2024

Avec son nouveau club, le 12e de sa carrière, Schmeichel va retrouver la Ligue des champions, puisque le Celtic a été sacré champion d’Écosse la saison dernière pour la 54e fois de son histoire. La nouvelle recrue de la bande de Brendan Rodgers a déclaré dans le communiqué de l’officialisation de son transfert : « Le Celtic est l’un des meilleurs clubs de football au monde, un nom énorme et un lieu de passion et de succès. Le Celtic, c’est ce que le football représente. […] Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le Celtic reste au sommet et pour apporter à ces brillants supporters de plus en plus de succès. »

Un rêve exaucé.

