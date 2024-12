Pronostic Dinamo Zagreb Celtic : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Celtic favori dans un match ouvert ?

Le Dinamo Zagreb est pas trop mal parti dans cette C1 avec 7 points récoltés en 5 journées et une 23e place provisoire. Si les Croates se sont imposés contre le Slovan début novembre (1-4), la dernière journée n’était pas aussi joyeuse avec un 0-3 concédé contre Dortmund à la maison. C’est inquiétant aussi en championnat ces dernières journées, avec 3 nuls et une défaite sur les 4 derniers matchs, et une 3e place à 6 points du leader, bien loin des standards habituels. Ne faisant pas partie des quelques absences, Kulenovic, auteur de 8 buts en championnat et 3 en Ligue des champions, reste l’atout offensif majeur de l’équipe. En défense, Raúl Torrente, arrivé libre de Grenade, forme un duo solide avec l’expérimenté Théophile-Caterine, ancien joueur de Rennes et Saint-Étienne.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

C’est simple, le Celtic est invaincu en championnat avec 43 points sur 45 possibles, et 44 buts marqués contre 4 encaissés. Une domination sans partage à l’image des victoires récentes contre Ross County (5-0), Aberdeen (0-1) et Hibernian (3-0). En C1, c’est assez avec une 20e place et 8 points récoltés. Lors des 2 dernières journées, le Celtic a signé une belle victoire à domicile contre Leipzig (3-1) et plus récemment un nul contre le Club Bruges (1-1). L’équipe pourra compter sur ses atouts majeurs, notamment l’international japonais Maeda, auteur de 2 buts et 3 passes en championnat, qui a récemment marqué en Ligue des champions contre Bruges. L’attention se porte aussi sur Kuhn, joueur clé avec 5 buts et 6 passes en championnat, qui représente une double menace par la finition et la création. Avec également ses autres cadres McGregor (5 buts) et Johnston (4 buts, 3 passes), les Celtics disposent d’un arsenal offensif capable de faire pleuvoir les buts dans ce match.

► Le pari « Nul ou victoire Celtic & + de 2,5 buts dans le match » est coté à 2,35 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 235€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Kuhn buteur ou passeur décisif » est coté à 2,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 210€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Dinamo Zagreb – Celtic

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Dinamo Zagreb – Celtic sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Dinamo Zagreb – Celtic avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Dinamo Zagreb Celtic encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le PSV renverse le Shakhtar, le Celtic offre un contre-son-camp dingue