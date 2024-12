Ni but ni vainqueur entre le Dinamo Zagreb et le Celtic

Dinamo Zagreb 0-0 Celtic

Pour le niveau Ligue des champions nouvelle formule, il faudra repasser.

Lors de la sixième journée de C1, le Dinamo Zagreb et le Celtic se sont partagé les points. Rien de plus normal, tant les deux équipes ont eu du mal à assurer le spectacle. Seul Paulo Bernardo s’est montré dangereux en première période, mais son coup franc n’a pas trouvé le cadre.

Un nul bien nul

Dans le second acte, pas beaucoup de choses de plus à souligner. Si ce n’est que Maxime Bernauer a sauvé son camp devant Nicolas Kühn, que Danijel Zagorac a sorti une frappe de Luke McCowan et que Kasper Schmeichel s’est également montré décisif sur une tête de Marko Pjaca.

Si les locaux sont 17es et les visiteurs 21es, les deux équipes devraient vite dégringoler au classement.