Pronostic Slovan Bratislava Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Le Dinamo Zagreb enchaîne contre le Slovan Bratislava

Cette opposition entre le Slovan Bratislava et le Dinamo Zagreb met aux prises deux des plus modestes formations de cette Ligue des Champions. Le club slovaque a débuté sa saison dès le début du mois de juillet pour disputer les barrages. Le passage à la vraie Ligue des champions est plus délicat puisque le club de Bratislava affiche ses limites avec des défaites nettes concédées face au Celtic (5-1), Manchester City (0-4) et face à Girona (2-0). Dernier de cette ligue avec 0 point et la plus mauvaise différence de buts, le Slovan joue son avenir lors de la réception du Dinamo. Sur la scène nationale, les hommes de Weiss Sr viennent de remporter leurs 3 derniers matchs, ce qui leur permet d’être en tête devant Zilina. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, le Dinamo Zagreb est également passé par les barrages de la Ligue des Champions mais a moins joué des tours, lui qui est davantage habitué à la C1. Pour son entrée en lice le club croate a subi une humiliation en Bavière face au Bayern (9-2), qui a poussé les dirigeants à changer d’entraineur. Désormais dirigé par Bjelica, le Dinamo s’est repris lors de la réception de Monaco (2-2). Lors de cette rencontre, les Croates peuvent nourrir des regrets car ils ont mené de 2 buts avant de craquer lors des dernières minutes. La montée en puissance du Dinamo s’est confirmée lors de la dernière journée avec un succès à Salzbourg (0-2) avec notamment une réalisation du buteur international Petkovic. Sur le plan national, le club de Zagreb est toujours en course pour le titre mais fait face à la concurrence de l’Hadjuk et de Rijeka. Dans cette formation, on retrouve les français Bernauer, Theophile-Catherine ou Pierre-Gabriel qui entourent les Rog, Petkovic, ou Pjaca. Supérieur à son adversaire dans ce début de C1, le Dynamo pourrait réaliser une belle opération dans l’optique de la qualification en s’imposant en Slovaquie.

Barrages de Ligue des champions : l’Étoile rouge étouffe Bodø, première historique pour le Slovan, ça passe pour le Dinamo Zagreb