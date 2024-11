Mike Maignan met les choses au clair sur sa relation avec Kylian Mbappé

Peace Mike.

Ce mardi, l’un des gros chocs de la quatrième journée de phase de ligue de Ligue des champions opposera le Real Madrid à l’AC Milan à Santiago-Bernabéu, ou les deux recordmans de titres de la compétition (15 pour le Real, 7 pour le Milan). L’occasion, aussi, de voir s’affronter de nombreux internationaux français. Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou Ferland Mendy d’un côté, Mike Maignan, Theo Hernandez et Youssouf Fofana de l’autre.

« Il n’y a aucun problème avec Kylian »

Et, ce lundi, présent en conférence de presse à la veille du match, le portier tricolore de l’AC Milan a évoqué le cas d’un Kylian Mbappé en crise de confiance et mis les choses au clair concernant d’éventuelles brouilles entre les deux hommes en équipe de France, celles-ci ayant participé à priver, selon certains, le gardien du brassard de capitaine des Bleus lors du dernier rassemblement. « Sincèrement, il n’y a aucun problème avec Kylian, il le sait, on discute souvent entre nous, a déclaré Maignan. C’est un joueur de qualité, même s’il traverse une période difficile en ce moment. Mais les grands joueurs répondent justement présent quand ils sont attendus. »

Ou comment tenter de laisser la bête endormie avant de l’affronter.

Des militants pro-palestiniens manifestent dans les locaux de la FFF