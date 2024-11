Leonardo voulait vendre Kylian Mbappé, pas le prolonger

Il y a de la brouille chez les tortues Ninja.

Alors que Kylian « Donatello » Mbappé a fini par signer libre au Real Madrid l’été dernier, son ancien directeur sportif parisien, Leonardo, a tenu à donner sa version des faits dans les colonnes du Figaro. Celui qui a annoncé ne plus vouloir être entraîneur ou directeur sportif, mais chercher à agir « de manière plus institutionnelle » dans un club est revenu sur l’épisode de la prolongation de Mbappé à l’été 2022.

« J’ai été contre, au niveau qui était fait. Toujours. Dès le début. Je pense même qu’il devait être vendu à la fin de la saison 2020-2021, quand le PSG a eu une offre du Real Madrid et il ne lui restait qu’un an de contrat », assure le Brésilien, « Comment est-ce gérable après ? Si tu perds un joueur, c’est embêtant, mais le club ne va pas mourir. Quelle grande institution s’est effondrée en perdant un joueur ? Aucune. Cela peut mettre du temps, mais tu te relèves toujours. »

Toujours installé à Milan, Leonardo, entre deux déclarations d’amour à Nicolas Sarkozy et l’émir du Qatar, garde un regard acéré sur le football « devenu très physique, trop, peut-être » dans lequel il voit « moins de fantaisie, de technique et de créativité », et menacé par un calendrier surchargé. Le champion du monde 1994 en a profité pour encenser le projet du Paris FC, et revenir sur la rumeur Zidane à la tête de la Seleçao : « Le futur de Zidane, c’est l’équipe de France, pas le Brésil. »

Noël Le Graët n’est toujours pas d’accord.

