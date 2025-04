Unai Emery : «  Je suis fier de revenir à Paris »

Comme on se retrouve.

En conférence ce mardi, à la veille du quart de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et Aston Villa, Unai Emery n’a pas caché sa fierté de retrouver son ancien club à ce stade de la compétition : « J’ai passé deux ans ici. Tout ce que j’ai fait ici, c’est du passé. J’ai transformé ces expériences vers ce que je suis aujourd’hui. Revenir à Paris, c’est spécial pour moi. Je suis fier de la manière dont je reviens ici, je vais essayer d’apprécier ce quart de finale. »

« Enrique ? C’est l’un des meilleurs coachs du monde »

Après avoir loué la maturité d’Emiliano Martinez (oui, oui), l’ancien entraîneur du club de la capitale a encensé son confrère, Luis Enrique : « C’est l’un des meilleurs coachs du monde. [...] Je l’ai beaucoup rencontré, c’est toujours difficile tactiquement de défendre contre lui et d’imposer notre stratégie. Il est très exigeant avec ce qu’il demande à ses équipes. Sous pression, ils sont très bons et mettent aussi la pression avec les joueurs qu’ils ont. C’est intense sur chaque action… Demain, ce sera un challenge, mais un défi comme on en a eu avant. […] Il apporte toujours sa touche en matière de football, et je vais apprécier de l’affronter en Ligue des champions. J’espère qu’on va pouvoir assister à un très bon match. »

On se frotte déjà les mains.

