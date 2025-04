La nouvelle provocation d’Emiliano Martínez envers les supporters français

Incorrigible.

Bourreau de l’équipe de France lors de la finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez a (encore) chambré les supporters tricolores dès son arrivée dans l’Hexagone ce mardi. Comment ? En arborant avec un grand sourire une casquette aux couleurs de l’Argentine avec un badge représentant tous les trophées glanés en sélection, dont le Mondial 2022. Le tout, avec une sorte de coq, emblème national, floqué.

« Il est devenu beaucoup plus mûr et plus mature »

En conférence de presse, Unai Emery, son entraîneur, a assuré pourtant que c’était un homme nouveau : « Il est mature. Il est responsable. Il progresse pour contenir ses émotions. Si vous le connaissiez avant… Moi, je travaillais avec lui avant, à Arsenal, avant d’arriver ici, a posé l’ancien entraîneur du PSG. Entre le moment de son arrivée à Aston Villa il y a cinq ou six ans et maintenant, il est vraiment très différent. Il est devenu beaucoup plus mûr et plus mature. C’est un meilleur joueur et un meilleur gardien aussi. »

Un vrai diablotin.

Unai Emery : « Je suis fier de revenir à Paris »