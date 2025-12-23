S’abonner au mag
La belle étrenne de Saint-Cyr-Collonges après son match contre l’OL

La daronne à l’abri.

Ils n’ont pas gagné le match, mais ils ont quand même touché le gros lot. Éliminé en 32es de finale par l’OL (0-3), le FC Saint-Cyr-Collonges ne repart pas de la Coupe de France les mains vides. En tout, le petit club de Régional 1 va encaisser près de 145 000 euros, soit la moitié de son budget annuel, indique L’Équipe ce mardi.

Dans le détail, le club percevra d’abord 43 000 euros de primes versées par la FFF, auxquels s’ajoutent environ 100 000 euros issus de la recette du match disputé au Groupama Stadium devant 25 000 spectateurs. Une somme rendue possible par un geste de l’Olympique lyonnais, qui a tenu malgré ses difficultés financières à honorer ses engagements envers son voisin amateur en reversant un tiers de la recette de la rencontre.

« Presque mieux qu’une victoire »

« On a tout gagné. Sauf le match. Mais vivre ça, jouer au Groupama Stadium, rêver, et surtout ces recettes qui vont faire énormément de bien au club… c’est presque mieux qu’une victoire », résume Hassane Baba-Arbi, président du FC Saint-Cyr-Collonges. Ces retombées inattendues vont permettre au club, qui compte cinq salariés (dont trois apprentis), de sécuriser l’avenir. Formation des jeunes, développement d’un projet sport-études, partenariats avec un club de N2 et un lycée lyonnais…

Ça donne presque envie de prendre 3-0 face à l’OL.

Clément Guillot : « À 0-0 à la mi-temps, on s’est pris à rêver »

