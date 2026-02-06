S’abonner au mag
  Ligue 1
  J21
  Metz-Lille (0-0)

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026

  Metz 0-0 Lille

Et de six ! Visiblement, Lille ne parvient pas à se remettre des fêtes de fin d’année : en concédant un nul frustrant à Metz lors de la 21e journée du championnat de France, le LOSC a enchaîné une sixième rencontre sans victoire (Ligue 1 et Coupe de France confondues) et n’a ainsi toujours pas gagné en 2026 sur la scène nationale. Pourtant, sur le terrain de la lanterne rouge du classement et qui devrait le rester au moins une semaine supplémentaire, les Dogues ont eu les occasions pour repartir avec les trois points ce vendredi soir.

Un but refusé contre un pénalty annulé

Mais Noah Edjouma ou Hakon Haraldsson ont gâché plusieurs opportunités, Olivier Giroud n’a pas été servi dans de bonnes conditions et le penalty accordé à Matias Fernandez-Pardo suite à un (faux) contact avec Jonathan Fischer a été annulé. Félix Correia, lui, a touché le poteau alors que le gardien danois a sauvé son camp devant Gaëtan Perrin. De leur côté, les Grenats ont également eu des situations pour ouvrir le score (Giorgi Abuashvili, Gauthier Hein, Habib Diallo le nouveau capitaine…). Sans succès, la réalisation d’Alpha Touré ayant même été refusée pour hors-jeu. Ça commence à faire long, pour les Nordistes…

Les joueurs perdus de vue à relancer en 2026

