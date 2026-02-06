Bruno Genesio inquiet du niveau offensif de Lille

Deux matchs d’affilée sans marquer. Et six rencontres consécutives sans victoire sur la scène nationale (Coupe de France et Ligue 1 confondues). C’est clair, le match nul sans but concédé par Lille à Metz lors de la 21e journée de Ligue 1 ne fait pas les affaires des Dogues. Et ne rassure pas non plus leur entraîneur, Bruno Genesio. En conférence de presse, ce dernier n’a pas caché ses interrogations quant au rendement offensif de ses joueurs : « L’enseignement, c’est qu’on n’a pas réussi à marquer un but face à la plus mauvaise défense du championnat. Le deuxième enseignement, c’est qu’on n’a toujours pas gagné en championnat en 2026. Évidemment qu’il faut s’inquiéter de cette inefficacité, mais il faut aussi garder de la sérénité parce qu’on s’est créé des occasions. »

« Soit on a manqué un peu d’efficacité, on n’a pas pris la bonne surface ou la première touche n’était pas suffisamment bonne pour être encore mieux positionnée. Soit il y a eu le poteau, c’est aussi comme ça dans ces périodes. Dans les bonnes périodes, c’est poteau entrant. Dans les mauvaises, c’est poteau sortant. Donc évidemment qu’il faut s’en inquiéter, car on serait irresponsable si on ne s’inquiétait pas, a continué le technicien des Dogues. Mais s’inquiéter ne veut pas dire renoncer, s’inquiéter signifie que c’est à nous de trouver les solutions en travaillant à l’entraînement et l’animation. En gardant la confiance, aussi, parce que je pense que c’est essentiel dans ces phases-là. » Il y a urgence, tout de même…

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026