S’abonner au mag
  • France
  • Metz

Le cauchemar de Tahirys Dos Santos (Metz), brûlé au troisième degré

FC
Le cauchemar de Tahirys Dos Santos (Metz), brûlé au troisième degré

« Je me suis vu mourir. » Tel a été le sentiment de Tahirys Dos Santos, lors de l’incendie de Crans-Montana. Dans la nuit du 1er janvier 2026, le joueur de Metz était au bar Le Constellation en compagnie de sa copine Coline lorsque les flammes ont ravagé l’établissement et fait 41 morts. Lui s’en est sorti, comme 115 autres blessés graves, mais pas indemne : le bonhomme de dix-neuf ans a été brûlé au troisième degré (dos, bras, mains, visage), et a livré son témoignage dans les colonnes de L’Équipe.

« On était dans le bar depuis trente ou quarante minutes, l’ambiance était cool. Coline a voulu aller aux toilettes, je l’ai accompagnée. Je suis sorti avant elle et je me suis dirigé vers la sortie. C’est là où j’ai vu les flammes, explique le garçon, évidemment marqué. J’ai tout de suite compris que nous étions en danger. Je n’ai pas réfléchi. J’ai fait demi-tour pour aller la chercher. J’ai crié son prénom et elle a tout de suite vu dans mes yeux qu’il y avait un truc qui n’allait pas. Elle m’a aussitôt suivi. »

Puis, le couple cherche à monter pour fuir les flammes et sortir. « Dans l’escalier, je tombe. Coline aussi. Et après, c’est le trou noir. Je n’ai aucun souvenir de ce qu’il s’est passé jusqu’à ce que je me retrouve à l’extérieur du bar, tout seul. Je me souviens que je me suis assis par terre, sur le bitume. Je criais le prénom de mes deux amis, celui de Coline. Je n’avais pas de réponse, c’était horrible. Je voyais les gens brûlés tout autour de moi. C’était une scène de guerre », décrit le Grenat.

Et le garçon de continuer, encore : «  Je ne me rappelle pas du tout de ce que j’ai ressenti. Il y avait beaucoup d’adrénaline. Je ne sentais même pas la douleur. Je sais juste que j’étais très inquiet pour mes amis et pour Coline. Je voulais juste savoir s’ils étaient vivants. C’est mon ami Elliot qui m’a retrouvé. Lui, ça allait à peu près, il avait juste une brûlure. Quand il est venu me voir, il m’a prévenu que Coline et Hugo étaient vivants. » Aujourd’hui, il va mieux. Mais les souvenirs restent, bien sûr…

Toujours pas de victoire pour Lille en 2026

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La Coupe de France vous intéresse-t-elle toujours ?

Oui
Non
Fin Dans 12h
70
53

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!