Grièvement brûlé à Crans-Montana, le Messin Tahirys Dos Santos donne de ses nouvelles

JB
Grièvement brûlé à Crans-Montana, le Messin Tahirys Dos Santos donne des nouvelles rassurantes

Après le drame, la reconstruction : brûlé au deuxième degré lors du terrible incendie de Crans-Montana (Suisse) ayant fait 40 morts dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, le joueur du FC Metz Tahirys Dos Santos (19 ans) a donné des nouvelles rassurantes, ce vendredi, sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, après des semaines difficiles et une greffe récente, je vais mieux, écrit-il. Le chemin est encore long, mais je regarde devant moi, avec confiance et détermination. Merci à toutes celles et ceux qui m’ont soutenu. »

« Il retrouvera les terrains »

« Tahirys […] est toujours hospitalisé au centre des grands brûlés de l’hôpital Mercy de Metz, écrit de son côté l’agent du joueur, Christophe Hutteau. Il souhaitait vous faire part de son combat et de ses espoirs. La route sera longue, mais il retrouvera les terrains et le professionnalisme du football avec le FC Metz. »

Deux autres joueurs de la même génération formés au FC Metz, Hugo Hare (aujourd’hui à QRM) et Eliot Thelen (Pescara), ont également été blessés dans cet incendie.

Le FC Metz met fin au mandat de Stéphane Le Mignan

JB

