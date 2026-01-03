Un joueur de QRM grièvement brûlé à Crans-Montana

Ce premier week-end de l’année est placé sous le signe de l’émotion, dans plusieurs pays d’Europe, à la suite de l’incendie survenu à Crans-Montana (Suisse) il y a trois jours. Plusieurs footballeurs ont été directement impliqués : Tahirys Dos Santos (Metz), le Luxembourgeois Eliot Thelen (Pesara) et Hugo Hare (QRM). Le club normand a confirmé que son joueur, âgé de 19 ans, avait été blessé dans un communiqué publié ce samedi. Selon le Paris-Normandie, il serait grièvement brûlé au visage et aux mains.

« L’ensemble du club est particulièrement affecté par les blessures qui ont touché Hugo Hare, joueur de notre équipe R1 à l’Association QRM, lit-on sur le site des Léopards. Pour traverser cette période difficile, ce sont nos présidents, la direction, tous nos membres, salariés, équipes et bénévoles qui apportent leur soutien à l’entourage de Hugo, en plus de toutes celles et ceux affectés de près ou de loin par l’événement. Nous demandons par ailleurs à chacun et chacune d’entre vous de bien vouloir respecter la vie privée de Hugo et ses proches. »

Le dernier bilan fait état de 40 morts et plus de 100 blessés. Des minutes de silence seront respectées en marge de plusieurs événements sportifs en Suisse et en Italie ce week-end.